Morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi

scomparso all’età di 14 anni Night Spirit, il pastore australiano che ha segnato la storia della Polizia di Stato di Genova con il suo coraggio e la sua dedizione. In pensione da tre anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei genovesi e degli agenti che hanno lavorato al suo fianco.

Night Spirit è stato protagonista di numerosi interventi di salvataggio, ma è stato durante il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, che ha mostrato il suo valore. In quel tragico momento, fu tra i primi a intervenire, individuando e salvando sei persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Nonostante le difficili condizioni, scese nel greto del fiume con una “pescaggina” di fortuna, ferendosi le zampe su vetri e lamiere, ma continuando instancabile nella sua missione di salvataggio.

Al fianco di Night Spirit c’era sempre l’ispettrice Laura Bisio, sua conduttrice e compagna di vita. Insieme hanno formato una coppia affiatata, impegnata non solo in operazioni di ricerca e salvataggio, ma anche in attività di sensibilizzazione nelle scuole, trasmettendo ai più giovani il valore della legalità e del rispetto per gli altri.

La Polizia di Stato di Genova ha voluto ricordare Night Spirit con un commosso comunicato: “Correrà sul ponte dell’arcobaleno”. Un tributo alla sua dedizione e al suo spirito instancabile, che ha fatto di lui non solo un cane da lavoro, ma un vero e proprio eroe.

Anche dopo il suo pensionamento, Night Spirit ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno. Nel 2023 è stato premiato al Castello San Cipriano di Serra Riccò durante il premio annuale San Francesco, promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e al Premio Fedeltà di San Rocco a Camogli.

La sua storia resterà nella memoria collettiva come esempio di coraggio, lealtà e amore incondizionato. Night Spirit ha dimostrato che anche a quattro zampe si può essere veri eroi.