Morto l’anziano risultato positivo al coronavirus nell’ospedale di Cassino

Era ricoverato dallo scorso 6 marzo nel reparto di Pneumologia l’anziano di Ceprano morto al Santa Scolastica risultato positivo al coronavirus. Era affetto da cardiopatia ipertensiva e aritmia extrasistolica.

Sono stati tre gli ultimi pazienti risultati positivi al Coronavirus: un sessantaduenne, al momento in condizioni stabili, e due donne, al momento in terapia intensiva in condizioni delicate.

In seguito alla morte dell’anziano è stata avviata l’indagine epidemiologica per ricostruire tutti i contatti avuti dall’uomo negli ultimi giorni.

Insomma, sono saliti a cinque i casi positivi registrati a Cassino: l’anziano molisano che si trovava al San Raffale, i tre risultati positivi e l’anziano deceduto nella notte, tutti e 4 al Santa Scolastica.