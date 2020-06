Morto dopo 6 mesi di coma per non aver pagato un debito di 30 euro al suo aggressore

Un 34enne di Marino è morto dopo essere rimasto in coma per sei mesi. L’uomo era stato pestato da un 29enne per un debito di 30 euro lo scorso gennaio. Le sue condizioni non sono mai migliorate e nella notte tra il 10 e l’11 giugno è arrivata la tragica notizia.