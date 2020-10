Morto direttore Salesiani Alassio

E’ morto questa mattina dopo aver contratto il Covid-19 don Giorgio Colajacomo, direttore dell’Istituto Salesiano di Alassio (Savona). L’uomo era stato ricoverato lo scorso 25 settembre nell’ospedale di Albenga, risultando il giorno dopo positivo al virus. Per questo erano scattate le procedure preventive all’interno dell’istituto, che ospita scuole medie e superiori, con la temporanea chiusura e sanificazione. In seguito le sue condizioni erano peggiorate portando prima al trasferimento nell’ospedale di Savona e poi all’ingresso nel reparto di terapia intensiva. Fatali i gravi problemi respiratori legati ad un quadro clinico compromesso e aggravato dal Covid. Originario di Genova, aveva 80 anni. In passato era stato direttore dell’istituto salesiano di Perugia.

Don Colajacomo era appena tornato a dirigere l’istituto di Alassio con l’obiettivo di rilanciarlo. Si era presentato agli studenti con una lettera lo scorso 11 settembre: “Cominciamo in presenza e in sicurezza. Viviamo un momento sociale non facile: la pandemia e la crisi economica, la fragilità che sperimentiamo ogni giorno, un senso di paura, di angoscia talvolta, l’incertezza sul futuro. I nostri giovani ne risentono. Non possiamo impostare l’anno come se non ci fosse il covid. Un imperativo per noi quindi: ascoltare i ragazzi ed essere per loro persone di speranza, costruirla, mostrarla con la nostra serenità e determinazione”.