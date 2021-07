Morto De Rienzo: arrestato pusher che gli diede droga

I carabinieri hanno proceduto all’arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all’attore Libero De Rienzo, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta di un cittadino gambiano colto in flagranza del reato di spaccio nei confronti di diverse persone nella zona di Torre Angela.

L’analisi dei tabulati telefonici ha consentito di individuare la posizione dello spacciatore proprio nei pressi dell’abitazione dell’attore napoletano nel pomeriggio di quel tragico 14 luglio.

A carico del cittadino gambiano un solido quadro indiziario che ha dimostrato la sua quotidiana attività di spaccio che effettuava prevalentemente “a domicilio” utilizzando in particolare le linee Metro per spostarsi rapidamente tra le varie zone della Capitale.

Sulle cause del decesso del protagonista di Fortapasc i magistrati di piazzale Clodio, che sulla vicenda hanno avviato un procedimento per morte come conseguenza di altro reato, sono in attesa di conoscere i risultati dei prelievi tossicologici effettuati nell’ambito dell’attività autoptica.

E alle Giornate degli Autori a Venezia si vedrà l’ultima interpretazione dell’attore. L’artista è nel cast di Una relazione, il film di Stefano Sardo con Guido Caprino e Elena Radonicich, che sarà presentato nella sezione Notti Veneziane. De Rienzo è Luca, uno degli amici della coppia formata da Tommaso (Caprino) e Alice (Radonicich) – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo – che annunciano l’intenzione di lasciarsi in modo graduale, restando amici in modo naturale. Il film uscirà in sala a settembre.