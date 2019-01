Morto 90enne scooterista per incidente stradale

E’ morto all’ospedale Villa Scassi un signore 90enne che, dopo un violento incidente stradale in via Merano a Sestri Ponente, era stato trasportato in codice rosso.

Le dinamiche dell’incidente sono state affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale: per il momento è noto che l’anziano si trovava alla guida di uno scooter che è andato a sbattere contro un’auto.

A provocare le gravi ferite riportate della vittima è stato l’impatto che lo scooterista ho avuto sbalzando dalla sella e finendo contro il palo del semaforo all’altezza di piazza Clavarino.

La morte è dovuta ad un’emorragia interna.