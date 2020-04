Morti sono 124, ricoverati 112 (10 in Rianimazione)

Il numero dei contagiati in Valle d’Aosta per il coronavirus Covid-19. Adesso sono 1.088 (700 attuali), 15 in più di ieri

E’ il risultato del monitoraggio in corso tra i sanitari e i loro familiari che ha portato alla luce molti casi positivi asintomatici. Secondo quanto riportato nel bollettino dell’Unità di crisi, i morti sono 124 (ieri erano 123) tra cui 65 uomini e 59 donne tra i 45 e i 100 anni. Prosegue la crescita del numero dei guariti, che da 252 sono saliti a 264. I pazienti ricoverati in ospedale sono 112 (10 in Rianimazione, ieri erano nove) mentre gli altri 588 contagiati sono in isolamento domiciliare.