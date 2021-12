Morti i due anziani pedoni travolti da auto a Sanremo e Imperia

Sono morti i due anziani pedoni investiti il primo a Sanremo lunedì scorso e la seconda il giorno dopo a Imperia.

La prima vittima, un uomo di 89 anni era stato travolto in corso Inglesi, a Sanremo, da uno scooter condotto da uno studente di 17 anni.

La seconda, una donna di 70 anni era stata investita martedì sera, in viale Matteotti a Imperia, da una vettura Ford Focus condotta da un uomo di 78 anni. In entrambi i casi i rispettivi conducenti dovranno rispondere del reato di omicidio stradale. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale di Sanremo e Imperia per ricostruire la dinamica dei due incidenti.