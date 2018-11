Monteverde, sfruttamento della prostituzione in centro massaggi cinese

Denunciata 35enne cinese per sfruttamento di due connazionali in cambio di denaro pattuito con clienti

Il centro massaggi a Monteverde, Roma, era una copertura per prestazioni sessuali. Una 35enne di nazionalità cinese è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. La donna stabiliva una cifra anticipatamente con i clienti e organizzava l’agenda degli appuntamenti hot di due connazionali, che si prostituivano a comando. I rapporti sessuali erano considerati come “extra” aggiunti al canonico massaggio. I clienti richiedevano il “servizio” tramite apposito numero telefonico. I Carabinieri hanno perquisito e messo i sigilli al locale, oltre che sequestrato due telefoni cellulari appartenenti alla 35enne.