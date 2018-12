Montecompatri, uccide coinquilino con una spranga e poi fugge via

Arrestato 47enne romeno che ha preso a pugni il connazionale, per poi ucciderlo con una mazza di ferro

A scatenare l’inferno è stata una lite, che ha portato un romeno di 47 anni ad uccidere un connazionale di 49 anni a Montecompatri, vicino Roma. La vittima, Nicolae Dumitru, è stata trovata in casa, Via Santa Maria La Quinta, da un amico che ha subito allertato le forze dell’ordine. L’aggressore, nella notte tra venerdì e sabato, ha colpito Dumitru con diversi pugni al viso per poi finirlo con una mazza di ferro alla testa. Il 47enne è fuggito in uno stabile in zona Laghetto, per poi essere trovato e arrestato dai Carabinieri ieri nel primo pomeriggio.

Il caso è stato affidato agli uomini del Norm e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati che hanno trovato riscontri tra le testimonianze del romeno che ha chiamato i soccorsi e le prove sulla scena. Rinvenuta infatti l’arma del delitto a pochi metri dallo stabile.