Continua la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. E contro chi riesce a portare a termine azioni così negative per l’ambiente e per la comunità. Il Comune di Aquino, attraverso il consigliere comunale con delega all’ambiente Andrea Capraro, ho portato a termine nei giorni scorsi un intervento per ridare decoro alle strade interne della contrada San Marco e liberarla dai rifiuti abbandonati.

«In questi giorni abbiamo dato inizio a una serie di interventi di taglio dell’erba con a seguire bonifica dell’intera zona – ha commentato Capraro -. Continua ininterrottamente la lotta contro l’abbandono dei rifiuti: ingenti quantitativi sono stati rimossi da zone periferiche del paese dove, come spesso accade,”criminali” senza alcun rispetto per l’ambiente e per gli stessi cittadini che vi abitano, riescono a sfuggire all’occhio vigile dei nostri controlli».