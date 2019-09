Mondragone, 2,8 milioni per il nuovo depuratore

Il Ministero finanzia la tutela del litorale

L’assessore ai lavoro pubblici Giuseppe Piazza parla dei nuovi progetti del Comune : “Si porta a conoscenza che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, su specifica richiesta dell’assessorato ai Lavori Pubblici di Mondragone e di concerto con l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano, ha finanziato – con la ragguardevole somma di € 2.800.000,00 – la progettazione e la realizzazione di una nuova condotta sottomarina per il costruendo depuratore di Mondragone. Nuovo depuratore finanziato nell’anno 2005, sempre con fondi del Ministero dell’Ambiente e per un importo di € 21.500.000,00, grazie all’interessamento dell’On. Mario Landolfi. Il recente decreto “Sblocca Cantieri” ha istituito la nuova figura nazionale di Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, il quale subentra all’Autorità di Bacino quale soggetto delegato per la realizzazione del nuovo depuratore di Mondragone; l’Autorità di Bacino, tuttavia, continuerà ad offrire la propria collaborazione al nuovo commissario in virtù dell’esperienza acquisita sul campo nel corso degli ultimi anni. Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di avere un colloquio diretto con il nuovo commissario straordinario – prof. Enrico Rolle, il quale ha assicurato il suo massimo impegno per la realizzazione del nuovo depuratore cittadino ed ha preannunciato che nei prossimi mesi effettuerà un’apposita visita nella nostra città. Nel ringraziare il prof. Rolle per la disponibilità data, l’Amministrazione Comunale – guidata dal sindaco Virgilio Pacifico – manifesta tutta la propria soddisfazione per il nuovo contributo ottenuto sulla depurazione delle acque e che andrà a migliorare, ulteriormente, la qualità già “eccellente” del nostro mare, così come certificato ormai da più anni dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC)”.