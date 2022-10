Mobilità, la Giunta ha deliberato l’acquisto di materiale rotabile e bus

La Giunta regionale, nell’ultima riunione, ha disposto, attraverso quattro delibere, l’iscrizione in bilancio di risorse per l’acquisto di materiale rotabile e di autobus.

“Il totale degli investimenti – ha specificato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, Fausto Orsomarso – è di 255 milioni di euro che, insieme al materiale rotabile e agli autobus già acquistati, comprende il finanziamento di 190 milioni di fondi statali ai quali si aggiunge il cofinanziamento delle imprese”.

“Un provvedimento – ha concluso Orsomarso – che si inserisce nel progetto di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, per rafforzare le imprese e migliorare la qualità del lavoro e della vita delle persone e anche per migliorare l’accoglienza e i servizi in una regione che, mai come quest’anno, è stata scelta da tantissimi turisti, un regione che fa tendenza e alla quale stiamo dedicando risorse importanti anche per le infrastrutture turistiche”.