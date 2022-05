Notizie

Si comunica che giovedì 26 maggio, alle ore 11.00, in piazza Ruggero Settimo, di fronte al teatro Politeama, si terrà l’inaugurazione del servizio di bike sharing a pedalata assistita e a flusso libero di Dott, leader europeo della micro-mobilità urbana.

Dopo 500 monopattini introdotti lo scorso marzo, l’azienda porta ora in città 500 biciclette elettriche in condivisione, che verranno inserite gradualmente in flotta.