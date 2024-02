Mirafiori: Fine della Produzione Maserati Levante e Sciopero degli Operai

La Fine della Produzione Maserati Levante a Mirafiori

Dal 31 marzo 2024, le Carrozzerie di Mirafiori vedranno la conclusione della produzione del Maserati Levante. Questa decisione, annunciata dall’azienda ai sindacati, ha scosso il panorama industriale della zona.

Reazioni Sindacali: Un’Altra Battuta d’Arresto per Mirafiori

“Questa è un’ulteriore notizia negativa per Mirafiori”, dichiara Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino. Questo evento evidenzia l’urgente necessità di un confronto con Stellantis e le istituzioni per salvaguardare la missione produttiva dello stabilimento.

Impatto sulla Produzione e sull’Economia Locale

La produzione quotidiana di circa 33 vetture Maserati, di cui 25 Levante, subirà una drastica riduzione. Questo annuncio, secondo la Uilm Torino, porterà virtualmente a zero la produzione Maserati a Mirafiori.

Richiesta di Nuove Prospettive e Sostegno

Rocco Cutri, segretario generale della Fim Cisl Torino, sottolinea l’importanza di un nuovo prodotto di largo consumo per garantire stabilità allo stabilimento. È necessario un impegno concreto e progettuale per affrontare questa fase critica.

Sciopero e Mobilitazione degli Operai

In risposta a questa decisione, i lavoratori di entrambi i turni nelle carrozzerie di Mirafiori hanno dichiarato lo sciopero. Le tute blu hanno organizzato un corteo fuori dalla fabbrica per manifestare il loro dissenso e la loro determinazione.

Conclusioni

La fine della produzione del Maserati Levante a Mirafiori rappresenta una svolta significativa per l’industria automobilistica locale. È ora che le parti coinvolte si confrontino e lavorino insieme per garantire un futuro stabile e prospero per lo stabilimento e per la comunità circostante.