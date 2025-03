Minturno, grave incidente sul lavoro: tre operai folgorati durante la potatura

Martedì 25 marzo 2025, un grave incidente sul lavoro si è verificato a Minturno, in località Pantano Arenile. Tre operai sono rimasti folgorati mentre eseguivano operazioni di potatura degli alberi.

Secondo una prima ricostruzione, i tre operai stavano lavorando con un cestello elevatore che ha inavvertitamente urtato i cavi dell’alta tensione.

A seguito dell’incidente, è scattato immediatamente l’allarme e sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Due degli operai, in condizioni più gravi, sono stati trasportati in eliambulanza in ospedali della capitale per ricevere le cure necessarie.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono state affidate ai Carabinieri.