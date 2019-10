Minore fa spaccata ad Albenga: arrestato

– Un minorenne che aveva compiuto una ‘spaccata’ in un negozio di telefonia del centro di Albenga è stato arrestato da Carabinieri e Polizia municipale. E’ avvenuto ieri pomeriggio. Poco dopo le 15 al 112 e alla centrale della ‘Municipale’ sono arrivate telefonate che segnalavano un gruppo di ragazzi che aveva fatto una spaccata in un negozio. Sul posto sono arrivate due pattuglie che si sono messe alla ricerca dei giovani. Poco dopo sono stati notati mentre salivano su un bus della Rt diretto a Finale Ligure. Il mezzo è stato fermato e i ragazzi bloccati. Uno è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi. Dalle immagini delle telecamere del circuito cittadino è stato possibile vedere che l’autore della spaccata era proprio il ragazzo trovato con la droga che davanti alle contestazioni ha confessato. Il minore è in un centro di prima accoglienza di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli altri ragazzi, tutti minori, sono stati riconsegnati alle famiglie.