Minaccia ex fidanzate, arrestato stalker seriale nel Reggiano

Un 42enne salernitano è stato arrestato a Gattatico, nel Reggiano, dai carabinieri che lo ritengono uno ‘stalker seriale’. A distanza di 14 anni dalla fine della loro relazione, l’uomo ha cominciato a perseguitare l’ex convivente – una 37enne Reggiana – con telefonate e messaggi contenenti minacce di morte.

Frasi come “sono pronto a tornare in galera e a farmi l’ergastolo”.

Allo stesso tempo ha compiuto atti persecutori anche nei confronti di un’altra ex, una 30enne residente nella val d’Enza Reggiana, offendendola e minacciando di presentarsi all’asilo della loro figlia, per colpirla con una testata. Infine altre minacce (“vi squarto vivi”) le ha inviate, sempre tramite messaggio, a un 23enne, amico della ragazza. Le tre vittime hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine che hanno inoltrato gli atti alla Procura di Reggio Emilia. Su richiesta del pm Maria Rita Pantani, il gip del ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L’uomo era già finito in carcere nel 2017 per violenze nei confronti della madre. Così come nei confronti della stessa ex fidanzata 30enne, fatti che fecero scattare le manette anche nel 2019.