Minaccia di gettare l’acido in faccia alla compagna: arrestato

Arrestato 32enne marocchino per aver minacciato l’ex compagna di sfigurarla con l’acido.

Minaccia l’ex compagna di sfigurarla con l’acido se non fosse tornata a vivere con lui. Questo è il culmine di una serie di comportamenti criminali e morbosi che un marocchino di 32 anni aveva nei confronti dell’ex convivente.

L’uomo, irregolare sul territorio, adesso è accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Da circa tre anni perseguitava l’ex convivente. Il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora non erano serviti a nulla. Il trentaduenne, dichiarandosi ogni volta pentito per quanto fatto ed utilizzando il pretesto di voler mantenere i rapporti con la figlia, affidata alla madre, ne ha aveva combinate di ogni.

Non solo aveva riempito di insulti ed avvertimenti la ex, ma aveva anche tentato di violentarla diverse volte. L’ultima volta la donna era stata schiaffeggiata e aveva chiamato i carabinieri.

Intervenuti subito, hanno fermato l’uomo che andava proprio verso l’auto della sua ex. Ma non è l’unico ad essere stato arrestato per stalking.

Sempre a Carrara è stato arrestato per stalking un quarantenne originario del Brasile. Egli, nonostante il divieto imposto dal giudice in sede di separazione aveva continuato a perseguitare l’ex con incessanti richieste di denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

Il 40enne continuava a presentarsi presso l’abitazione della donna dove l’aveva assalita e minacciata più volte, danneggiando anche mobili e suppellettili.