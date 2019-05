Minacce e aggressioni al coniuge. 30enne arrestato in flagranza dai carabinieri .

In data 27 maggio 2019, ore 12.30 circa, in un’abitazione dei monti Lepini, i militari dell’arma traevano in arresto, nella flagranza del reato di “maltrattamenti in famiglia”, F.E., 30enne.

il prevenuto, nella stessa mattinata, per futili motivi, aveva offeso, minacciato ed aggredito la propria moglie convivente, che da tempo maltrattava, cagionandole lesioni lievi.

l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.