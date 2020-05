Milioni di barili bloccati nel mare: il più grande “orfanotrofio” di petrolio si trova a Singapore

Ma se c’è un chiaro vantaggio dello “stoccaggio fluttuante” su quello terrestre, è che può essere “posizionato strategicamente”. Per alcuni produttori, questa potrebbe essere un’occasione d’oro per penetrare nei mercati ai quali storicamente non hanno avuto accesso. Il sud-est asiatico è la destinazione preferita: circa il 60% di tutte le barche noleggiate si trova lì – il resto, distribuito in tutto il Golfo degli Stati Uniti, nel Mediterraneo e in altre destinazioni – in quanto consente loro di colmare il divario con i principali importatori di petrolio : Cina, Giappone e Corea del Sud. Pertanto, circa 60 sono nello Stretto di Singapore, alcuni pronti a rimanere ancorati per mesi e altri a breve termine, in attesa del possibile ordine di un acquirente asiatico. La speranza è riposta in Cina quando la sua economia riapre.

Sebbene la presenza di supertanker possa ulteriormente congestionare lo stretto di Singapore, aggiunto al ritardo di due settimane per scaricare il greggio nel porto dell’isola (in contrasto con i soliti quattro o cinque giorni), gli analisti consultati ritengono che non sia sufficiente. in modo da aumentare il rischio di incidenti e sversamenti. L’alternativa ai depositi fluttuanti continuerà quindi fino a quando la sua capacità non sarà coperta imminentemente, e quindi fino a quando i contratti con i supertanker dureranno, stimando che i tagli alla produzione concordati dall’OPEC saranno già avvertiti sul mercato nella seconda metà dell’anno dell’anno.

In questo senso, l’Agenzia internazionale per l’energia prevede che il consumo di petrolio rimbalzerà nella seconda metà dell’anno, mentre fissa il calo totale della domanda di energia nel 2020 al 6%. Nella seconda metà dell’anno, la domanda di petrolio migliorerà gradualmente, ma i prezzi medi rimarranno bassi quest’anno, con una media di $ 35 e $ 30 al barile rispettivamente per Brent e WTI (Texas occidentale). Fino ad allora, e se i depositi di terra e di mare fossero completamente riempiti, le opzioni per i commercianti non erano molto incoraggianti: rischiare di vendere, anche se i prezzi sconsigliavano; o in attesa che venga costruito più spazio sul terreno da immagazzinare, il che potrebbe richiedere mesi e la Cina ha già una strategia a medio termine.