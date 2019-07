Milionaria grazie ai fossili: reperti sequestrati

Una donna indigente scopra di essere milionaria grazie a dei fossili.

Giuseppina Perazzi ha 69 anni e pensava di essere una nullatenente. In realtà non è mai stato così. Secondo diversi tribunali era una multimilionaria.

Nel 2001 il suo compagno è morto in un incidente e le ha lasciato in eredità una collezione di reperti. La donna pensava non avessero alcun valore, ma la Soprintendenza non la pensava allo stesso modo.

In realtà questi reperti valgono 107 milioni di euro. Sono stati definiti delle testimonianze preistoriche “di straordinario interesse”. La collezione è stata sequestrata perché “rientrante nella tutela dei beni culturali poiché appartenenti allo Stato”.

I reperti provengono da uno scavo illegale. Inoltre, vi era stato il tentativo di vendere la collezione ad un’asta fatta da Gorny&Mosh per un prezzo praticamente irrisorio rispetto al valore reale.

Una volta fatta rientrare la collezione, i reperti sono stati sequestrati e la donna è stata accusata di ricettazione di reperti e di esportazione illecita.