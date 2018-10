Mileto- Sec, cagnolina abbandonata e adottata dai Carabinieri

Sec era stata ritrovata dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” vicino ad un distributore di benzina.

Il 16 Ottobre 2018, una pattuglia del suddetto Squadrone, aveva ritrovato una cagnolina a bordo strada in direzione Mileto (VV) mentre era in servizio sulla SS18; la piccola denominata in seguito “Sec”, era a rischio investimento ed era stata quindi prelevata e trasportata presso l’aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia dopo aver guadagnato la sua fiducia.

Abbandonata, denutrita, impaurita è stata poi rassicurata, nutrita ed accudita conquistandosi l’affetto di tutti i militari.

Il nome le è stato dato dal Comandante dello Squadrone prendendo spunto dall’acronimo che fuoriesce mettendo insieme le iniziali S.E.C. (Squadrone, Eliportato, Cacciatori); ad oggi la cagnolina si trova in ottima salute e gioca in piena libertà all’interno dei prati e delle camerate della Caserma.