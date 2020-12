Milano- uomo di 41 anni colpito al torace da una vite durante un litigio

La lite, i toni che si alzano, il colpo sferrato con violenza e la fuga. Serata di sangue quella di domenica a Milano, dove un uomo di 41 anni è stato ferito al termine di una discussione avvenuta tra via Breno e via don Bosco, in zona Porta Romana. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 20, quando un passante ha notato il 41enne a terra e ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118 e gli agenti del commissariato Mecenate. La vittima, che presentava una profonda ferita al torace, è stata medicata e poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono giudicate delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Proprio in ospedale, il 41enne è stato a lungo ascoltato dai poliziotti, che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. L’uomo ha raccontato di aver litigato con alcune persone in strada e di essere stato improvvisamente colpito con un cacciavite da uno di loro, di cui però non ha saputo fornire nessuna descrizione. Gli agenti stanno ora cercando di verificare il suo racconto e di dare un volto all’aggressore, che è fuggito.