“Milano SuperChristmas 2019” renderà magico il Natale milanese

Tradizione e fiaba, romanticismo e divertimento, sono al centro del palinsesto di eventi in programma per il periodo natalizio del capoluogo lombardo.

“Milano SuperChristmas 2019” è il nome del palinsesto delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio a Milano che verrà vestita a festa con luci, alberi, installazioni, mercatini ed eventi, dal centro ai quartieri periferici per allietare i milanesi e i tanti turisti. Il Natale a Milano è tutto da vivere, con un calendario di eventi coinvolgenti ed esperienze suggestive, declinato in quattro macro temi: Natale della tradizione, Natale fiabesco, Natale pop e Natale romantico.

“Anche quest’anno aziende private e associazioni di settore, con vero spirito ambrosiano, donano ai milanesi e ai tanti turisti luci, intrattenimento e installazioni innovative e di grande qualità per vestire a festa la nostra città – dichiara l’assessore al Turismo Roberta Guaineri –. Per più di un mese Milano sarà ancora più bella e attrattiva per vivere con passione la magia del Natale e festeggiare la fine di un anno che ha registrato un numero straordinario di visitatori provenienti dall’estero, decretando l’eccezionale vocazione turistica della nostra città”.

“In questi anni – dichiara l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio Cristina Tajani – abbiamo collaudato una prassi solidaristica, tra operatori privati, Amministrazione, associazioni di categoria e di quartiere, che ci permette di portare le luci e le atmosfere del Natale in tutta la città dalle periferie al centro. Grazie a questo nuovo atteggiamento più attento a tutto il territorio cittadino siamo riusciti a illuminare un’asse come l’intero Viale Monza da Loreto a Villa San Giovanni oltre a realtà esterne alla circonvallazione come il Casoretto, via Vallazze, via Pestalozzi, Piazza Belloveso a Niguarda, via Saponaro e via Carli, Piazza Selinunte, via Parea a Pontelambro, via Monte Piana e Promenade Rogoredo”.

Alberi di Natale, luci in città, giochi d’acqua in Darsena, Christmas village, Festa del Panettone, presepe, mercato di Natale intorno al Duomo, piste di pattinaggio e concerti animeranno il periodo natalizio del capoluogo lombardo, per la gioia di adulti e piccini, turisti e residenti.