Milano sta approvando nuove regole per tutelare gli animali

Venerdì la Giunta comunale ha approvato un nuovo regolamento per la tutela degli animali. Manca l’approvazione del Consiglio.

La Giunta comunale di Milano ha approvato venerdì un nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Prima dell’effettiva entrata in vigore manca l’approvazione del Consiglio comunale, e poi l’amministrazione si doterà ufficialmente di “uno strumento aggiornato, utile e dinamico in grado di recepire la crescente sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla tutela degli animali, all’interno delle competenze conferite dalla normativa ai comuni”, spiega il Comune stesso attraverso il portale istituzionale. “Il nuovo regolamento desidera avere un ruolo educativo, di formazione di una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città”, dichiara Roberta Guaineri, assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali. “A tal fine, questo documento non solo stabilisce norme vincolanti ma promuove principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la loro gestione”.

Come si legge sempre nel sito del Comune, il nuovo Regolamento ha come obiettivi creare “maggiore rigore nella detenzione e vendita di alcune specie animali selvatiche, a tutela dell’ambiente (specie invasive) e del loro benessere (specie che richiedono alta professionalità per la loro corretta gestione); gestione delle colonie feline (normate dalla Regione solo a livello generale); tutela dei siti di nidificazione dei rondoni; gestione dei crostacei vivi destinati all’alimentazione (per ora normati solo dalla Svizzera, con legge recentissima); allineamento con le linee guida della Commissione CITES ministeriale per circhi e spettacoli itineranti; attività di cessione e o affido di cani e gatti del parco-canile comunale al fine di facilitare la gestione della struttura e favorire l’adozione degli animali”.