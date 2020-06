Milano- nessun “bonus” per gli eroi che hanno combattuto per le nostre vite nella guerra al Covid

“Pertanto – si legge nella lettera indirizzata ai due presidenti – nel rispetto di questi lavoratori che non si sono risparmiati, affrontando con grande dedizione e sacrificio questa emergenza, l’unione sindacale di base chiede un vostro intervento che ripristini un pari e dignitoso trattamento tra tutte le lavoratrici ed i lavoratori impegnati nell’offrire cure ed assistenza durante l’emergenza”. Solo così potranno non essere distinti in “eroi di serie A e di serie B operatori sanitari che non volevano in alcun modo diventare eroi ma fare il proprio lavoro, con la professionalità e la dedizione di sempre ma nelle dovute condizioni di sicurezza”.