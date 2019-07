Milano investe nella felicità con “Bimbi in ufficio”

Mercoledì 10 luglio i Comune di Milano ha aperto le porte ai figli dei dipendenti, conciliando per una giornata famiglia, lavoro e benessere aziendale.

“Insieme alla Settimana del Lavoro agile, Bimbi in ufficio è una bellissima iniziativa che accorcia le distanze fra vita lavorativa e familiare, creando la giusta armonia fra le due sfere. Abbiamo in mente altri progetti di intervento volti al benessere lavorativo. Il Comune di Milano è un’azienda che cresce giorno dopo giorno. E si sa, le aziende di successo investono in felicità” ha dichiarato Cristina Tajani, Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane. Il riferimento è a quando, mercoledì 10 luglio, i figli dei dipendenti del Comune di Milano e di alcune sue aziende partecipate (ATM, A2a, Sea, Milanosport e Milano Ristorazione), hanno potuto trascorrere una giornata a lavoro insieme ai figli.

Con “Bimbi in ufficio”, il Comune di Milano sperimenta nuovi modi per conciliare la vita familiare, il lavoro e il benessere dell’azienda. La giornata è stata organizzata in modo da regalare ai bambini una giornata ludica e formativa, con iniziative, visite e laboratori per aiutarli a comprendere il lavoro dei genitori. Il Museo del Novecento, ad esempio, ha aperto le sue porte ai bimbi dai 3 ai 6 anni, guidandoli tra le sale che ospitano i maestri dello scorso secolo. E ancora, una visita a San Siro per i figli dai 3 ai 10 anni dei dipendenti, ripercorrendo i più grandi momenti di Milan e Inter con tante attività ludico-sportive. Alcune ore all’aria aperta al Museo botanizo Aurelia Josz per i bimbi dai 4 ai 10, un incontro con la polizia locale per i bimbi dagli 8 ai 10 anni e una full-immersion nel mondo dell’energia nella Casa dell’energia di A2a.