Milano, Filippo Champagne annuncia l’apertura del “Filippo Champagne Club”

Filippo Romeo, noto con il nome d’arte di Filippo Champagne e fratello del senatore leghista Massimiliano Romeo, ha annunciato sui social l’apertura di un suo locale a Milano, il “Filippo Champagne Club”. L’annuncio arriva dopo la revoca della licenza alla Gintoneria di Davide Lacerenza (amico di Champagne, finito in manette per sfruttamento della prostituzione e spaccio).

Champagne, personaggio social noto per le sue serate sopra le righe, ha dichiarato di voler “colmare” il vuoto lasciato dalla Gintoneria e ha lanciato una provocazione: “Vi anniento tutti”. Tuttavia, molti commentatori considerano l’annuncio una semplice “boutade” senza fondamento, dato che non sono stati forniti dettagli su luogo o data di apertura.