Milano, 28 maggio 2022 – Dergano quartiere della Resistenza. Anpi sezione “Martiri di Dergano” e molte altre realtà che animano il territorio firmeranno oggi alle ore 17 un Patto di collaborazione con il Municipio 9 per la gestione dei Giardini della Resistenza, luogo di ritrovo e di memoria del Municipio dove sono custoditi due murales dedicati ai partigiani Sergio Bassi ed Elio Sammarchi.

La firma del Patto di Collaborazione, grazie al quale saranno organizzate iniziative di valorizzazione dei Giardini e attività destinate ai cittadini di tutte le età, avverrà in piazzetta Ciaia durante la festa “Via dolce via – non si vende niente, si scambiano esperienze”.

La valorizzazione dei giardini della Resistenza nel ricordo dei due giovani combattenti antifascisti rientra nelle attività della piattaforma di Milano è Memoria.