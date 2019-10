Milano, arriva “Siamo umani” di Felix Unger

Si terrà sabato 26 ottobre a Milano la conferenza di Felix Unger dal titolo “Siamo umani – L’urgenza dell’empatia e della compassione” che approfondirà i temi dell’omonimo libro. L’appuntamento è al Centro Ikeda di Milano per la Pace (via Concetto Marchesi 9, Corsico – Milano) alle ore 16.30.

Interverranno l’Imam Yusuf Abd al-Hakim Carrara, vicepresidente CO. RE. IS. (Comunità Religiosa Islamica), Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia e Mauro Ciullo, in rappresentanza dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Sul palco insieme a loro una rappresentanza di giovani universitari.