Milano, arrestato per furto in un supermercato

A seguito delle indagini domiciliari, l’uomo è stato anche indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Lo scorso vnerdì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 49 anni per la rapina commessa poco prima a un supermercato di viale Tibaldi.

La rapina avvenuta intorno alle ore 12 nel supermercato di viale Tibaldi, era stata perpetrata da due soggetti, con caschi scuri, uno dei quali armato di pistola, che si erano allontanati a bordo di uno scooter nero. Attraverso le descrizioni di un testimone, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno rintracciato in via Nikolajevka, nel cortile di un condominio, lo scooter che poco prima era stato usato per la rapina.

I poliziotti hanno notato un uomo che corrispondeva alle descrizioni fisiche che si è avvicinato allo scooter e poi si è allontanato verso l’uscita del condominio. Poco dopo è stato immediatamente bloccato e gli agenti hanno notato che aveva addosso le stesse scarpe e jeans usati per compiere la rapina. Aveva, inoltre, con sé 935 euro in banconote di vario taglio e ulteriori 370 all’interno del suo portafogli. Nel baule dello scooter sono stati trovati i due caschi.

Gli agenti hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo: sono stati sequestrati una pistola scacciacani, il sacchetto usato per portare via il denaro durante la rapina, 8.90 grammi di cocaina, 2.89 grammi di hashish. L’uomo è stato anche indagato per detenzione ai fini di spaccio.