Milan-Piatek: vuole arrivare a valere 60-70 milioni

In Polonia Piatek ha ritrovato gol e sorriso. Il centravanti rossonero, che sta faticando a trovare la via del gol in Serie A, è tornato a marcare il tabellino con una rete all’Israele, che ha dato fiducia all’ex Genoa. Tanto che l’ex genoano, intervistato dall’emittente polacca ‘TVP’, parla di un possibile futuro trasferimento dal Milan.

CARTELLINO – «Il calcio significa stabilire nuovi obiettivi. Ora sono costato 38 milioni di euro e voglio far tutto il possibile per far sì che la prossima volta che cambierò club arrivi a 60-70 milioni. Bisogna essere ambiziosi e io mi impegnerò perché questo accada. Sono solo all’inizio della mia carriera, questa è la mia seconda stagione in Serie A»