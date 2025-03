Milan Futuro-Campobasso, i Lupi si fanno rimontare e perdono: 3-2 a Solbiate Arno

I rossoneri chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Camarda e Alesi. Nella ripresa, i rossoblù accorciano le distanze con Bifulco e pareggiano su rigore con Di Nardo al 91′, ma al termine arrivano la beffa con Camporese, rimandando così i sogni di salvezza.

29 marzo 2025

MILAN FUTURO – CAMPOBASSO 3-2

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini (61′ Magni), Branca (84′ Hodzic), Malaspina, Sandri (61′ Bozzolan), Alesi; Ianesi (61′ Magrassi), Camarda (84′ Turco).

Panchina: Pittarella, Raveyre, Liberali, Dutu, D’Alessio, Minotti, Traoré, Omoregbe, Vos.

All.: Donatelli (squalificato, in panchina Oddo).

CAMPOBASSO (3-4-3): Neri; Benassai, Calabrese, Rémy (76′ Morelli); Pierno (82′ Di Stefano), D’Angelo (56′ Chiarello), Serra, Martina (76′ Lombari); Forte R. (56′ Falco), Di Nardo, Bifulco.

Panchina: Forte F., Celesia, Mondonico, Sacco, Pellitteri, Bigonzoni, Prezioso, Mancini, Cerretelli.

All.: Prosperi.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri.

Assistenti: Daniele Sbardella di Belluno e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno.

Quarto Ufficiale: Giovanni Moro di Novi Ligure.

Marcatori: 22′ Camarda (M), 43′ Alesi (M), 54′ Bifulco (C), 91′ rig. Di Nardo (C), 94′ Camporese (M).

Il Campobasso scende in campo cercando di mettere una seria ipoteca sulla salvezza diretta contro il Milan Futuro, attualmente in fondo alla classifica con 24 punti. I rossoneri arrivano da una serie di otto partite senza vittorie, con l’ultima vittoria datata 1° febbraio. I Lupi, con nove punti di vantaggio sulla zona playout, si affidano all’attacco di Di Nardo, supportato da Forte e Bifulco in un 3-4-3 orchestrato da Prosperi. Per il Milan, Oddo, squalificato, è sostituito da Donatelli in panchina e schiera Camarda e Ianesi in attacco.

All’inizio della partita si gioca in modo tattico, ma al 12′ Bifulco colpisce male un’occasione nitida. Tuttavia, al 23′, il Milan sblocca il punteggio con un assist di Branca che trova Camarda, il quale segna il primo gol. Poco prima dell’intervallo, Alesi raddoppia sfruttando un errore della difesa avversaria.

Nella ripresa, il Campobasso riduce il divario al 53′ con Bifulco. I rossoblù, credendo nella rimonta, effettuano dei cambi. Al 91′, un fallo di mano di Malaspina porta al rigore trasformato da Di Nardo per il pareggio. Ma, proprio all’94’, Camporese punisce ancora un’errata lettura della difesa rossoblù segnando il 3-2 per il Milan, che conquista tre punti preziosi.