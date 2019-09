Milan da aggiustare: 4a sconfitta in 6 partite

Rade Krunic al termine di Milan-Fiorentina (Getty Images)

Sprofonda il Milan a San Siro sotto i colpi di un Ribery che si sta dimostrando un campione senza età. La Viola vince 3 a 1, segnano Pulgar su rigore al 14′, raddoppia Castrovilli al 21′ e poi nella ripresa arriva anche il 3 a 0 di Ribery, con Leao che rende meno amara la sconfitta segnando il gol della bandiera.

Le parole del tecnico rossonero al termine della partita: “Mi assumo le responsabilità, come deve fare un allenatore, ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee. Quello che mi infastidisce è il modo in cui abbiamo perso: stasera la squadra ha giocato come se non avesse mai fatto un allenamento insieme. Si può anche perdere, ma facendo bene le cose. Stasera invece non c’è stato nulla di positivo. Era una partita da vincere e per questo la pressione era tanta. Ho cercato di rassicurare la squadra prima della partita, ma evidentemente ne ha accusato troppo il peso. Dobbiamo essere più squadra”.

Dall’altra parte la gioia di Montella “E’ una grande soddisfazione battere il Milan in uno stadio con 50mila persone, una gran bella vittoria. E’ la terza volta con la Fiorentina che vinciamo qui. Non ho nessuno spirito di rivalsa verso il Milan, era un’altra squadra e un’altra società. Con loro abbiamo vinto una Supercoppa e non la ritengo un’esperienza negativa. Non ho niente contro il Milan e ringrazio chi mi ha fatto lavorare lì”.