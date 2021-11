Migranti: volontari Trieste, archiviate accuse contro di noi

Lo affermano in una nota pubblicata sul profilo Facebook dell’organizzazione di volontariato Linea d’Ombra, Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi. “Una bellissima notizia”, commenta il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni La coppia triestina, che da anni aiuta i migranti, era rimasta coinvolta in un’indagine per il contrasto di un’organizzazione criminale, finalizzata all’ingresso e al transito in territorio nazionale di immigrati irregolari, a scopo di lucro. A febbraio 2021 i due avevano riferito di una perquisizione nella loro abitazione privata e nella sede dell’Odv. “Inizialmente – si legge nella nota – l’indagine riguardava solo Gian Andrea. In un secondo tempo, anche Lorena”.