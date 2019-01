Migranti tentano di entrare in Spagna nascosti nei materassi sigillati

Si sono nascosti all’interno di due materassi sigillati per alcune ore per eludere i controlli di frontiera, dove si sono conclusi i bizzarri tentativi di due migranti. L’imbottitura era stata tolta completamente in modo che i due giovani potessero starvi sdraiati sulla schiena. I materassi erano posizionati e legati sul tetto di una macchina in transito alla frontiera spagnola. Il conducente della vettura è fuggito ma è stato arrestato in Marocco. I migranti sono in buone condizioni e non hanno bisogno di cure. Il video della scoperta è stato caricato su Twitter dal senatore Jon Inarritu, del partito separatista basco Eh Bildu. La Spagna, è diventata la porta principale dell’immigrazione irregolare che arriva dall’Africa, davanti all’Italia, alla Grecia, a Cipro e Malta. Il balzo in avanti è dovuto alla politica dei porti chiusi di Italia e Malta e la chiusura della rotta dalla Turchia alla Grecia.La maggioranza degli immigrati che arrivano in Spagna hanno come destinazione altri Paesi europei e verranno rimandati nei Paesi d’origine, che sono, per la maggior parte, Marocco, Guinea e Mali. Non è il primo migrante che tenta di emigrare con questa modalità o addirittura in una valigia. Centinaia sono i giovani che provano in questo modo di superare i confini. Una vera e propria pratica, che spesso uccide.