Migranti: Spagna, soccorse 19 persone vicino Ceuta

Almeno 19 migranti sono stati soccorsi e tratti in salvo nel corso della scorsa notte nei pressi di Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Lo riporta l’agenzia di stampa Efe, citando le autorità.

Si tratta nella maggior parte dei casi di persone che stavano cercando di entrare in territorio spagnolo a nuoto o a bordo di piccole imbarcazioni di fortuna. Otto invece tentavano di raggiungere la parte peninsulare della Spagna a bordo di un gommone. Tutti i migranti soccorsi sono stati trasferiti a terra, dove hanno ricevuto assistenza della Croce Rossa, senza che nessuno presentasse particolari problemi di salute.

Nell’altra enclave spagnola in Marocco, Melilla, ieri mattina 238 persone sono riuscite a entrare in Spagna scavalcando la barriera al confine. Nella notte ci hanno provato altri 150 migranti, senza riuscirci.