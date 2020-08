Migranti: rintracciati 50 irregolari a confine Trieste

La Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato questa mattina una cinquantina di migranti – tra i quali numerosi minorenni – nella zona di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste e al confine con la Slovenia, area utilizzata di solito dai passeur per far entrare in Italia i migranti irregolari.

Il rintraccio è avvenuto nell’ambito dell’operazione Strade sicure. Gli irregolari appartengono a varie etnie: Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, anche presenza di minori. Tutti i migranti sono stati portati a Fernetti per la procedura di identificazione.