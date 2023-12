(Adnkronos) – Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I migranti erano partiti in 86 da Zwara. E' quanto riferisce Flavio di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su X. "Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale quest'anno – aggiunge Di Giacomo – Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)