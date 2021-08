Migranti: 400 soccorsi da Sea Watch 3 e Ocean Viking

Durante un’operazione di salvataggio di 5 ore circa 400 persone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure sulla Sea Watch 3 e sulla Ocean Viking. Lo fa sapere la ong tedesca Sea Watch.

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa: ieri altri sei dalla mezzanotte, per un totale di 99 migranti giunti sull’isola. Ma altri arrivi si sono registrati anche in Sardegna ed in Puglia.

Mentre due navi umanitarie, la Sea Watch 3 e la Ocean Viking sono in attesa di un porto di sbarco con altre persone recuperate da imbarcazioni in difficoltà. Dura la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “mentre gli italiani si apprestano a subire nuove misure che limitano la loro libertà – accusa – le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina. È sotto gli occhi di tutti, ma il ministro Lamorgese resta inerme”.

A Lampedusa sono ancora tunisini ad arrivare a piccoli gruppi su barchini. Negli ultimi 3 giorni oltre mille sono sbarcati e l’hotspot di contrada Imbriacola scoppia con 1.137 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250. Si susseguono i trasferimenti verso navi-quarantena ed altre strutture utilizzando anche traghetti di linea, ma il centro da giorni è in forte sovraffollamento, con le conseguenti difficoltà a mantenere il rispetto delle prescrizioni contro il contagio da Covid. Anche nelle coste meridionali della Sardegna continuano a registrarsi sbarchi. Durante la notte tra venerdì e sabato barchini con a bordo 21 persone sono stati intercettati dalla Guardia costiera mentre si avvicinavano alle coste dell’Isola. In 13 sono stati invece bloccati dai carabinieri all’alba dopo che il loro barchino era approdato sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Dieci, tra i quali una donna, sono stati invece fermati mentre si allontanavano dalla spiaggia, altri tre invece erano al bar a fare colazione. Altri 17 sono giunti oggi su due barchini. Complessivamente nelle ultime 48 ore sono sbarcati in Sardegna in 71. Il flusso – con numeri minori – prosegue poi sulla rotta est del Mediterraneo. Ieri 13 afghani, iracheni ed iraniani sono stati intercettati su una barca a vela al largo del Capo di Leuca, in Salento, da unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Ultimate le procedure sanitarie, i migranti – tutti uomini, con due minori – sono stati trasferiti al centro di accoglienza allestito alla Masseria Ghermi di Lecce. La Ocean Viking, infine, ha salvato ieri in mattinata 57 persone che si trovavano su un gommone in difficoltà in acque internazionali nella zona di ricerca e soccorso libica. Tra i recuperati 8 donne, 11 minori e 5 bambini sotto i 12 anni, secondo quanto fa sapere Sos Mediterranee.