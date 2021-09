Migranti: 121 sbarcati a Pozzallo

Sono arrivati poco dopo la mezzanotte 121 migranti nel porto di Pozzallo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera. I migranti sono stati soccorsi al largo delle coste siciliane.

Le operazioni di sbarco e relativa assistenza si sono concluse qualche minuto prima delle 2. Centodiciannove migranti hanno dichiarato alle autorità di provenire dall’Egitto (28 sono minori) mentre gli altri due hanno detto di essere siriani. Tutti sono stati trasferiti presso l’Hotspot di Pozzallo e stamattina sarà eseguito loro il tampone per accertare l’eventuale positività al Covid. Un migrante è stato subito trasferito presso l’ospedale di Modica per accertamenti. La protezione civile della Regione Siciliana, che si occupa in questi casi della logistica e dell’assistenza ai migranti, era in banchina con le organizzazioni di volontariato con i funzionari Giovanni Zacco e Antonio Criscione.