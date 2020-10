Mezzo in fiamme in A14 nord,chiuso tratto Grottammare-Pedaso

Alle ore 09:20 circa sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 298,3 nel Comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno). Si tratta di un camion con cassone che trasportava sfalci di potatura. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I pompieri hanno terminato le operazioni di spegnimento e sono in corso gli ultimi accertamenti per le operazioni di messa in sicurezza finalizzate al ripristino della normale circolazione.

Intanto, nel tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a Grottammare, si consiglia di seguire la S.S. 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada a Pedaso.