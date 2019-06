Mette in fuga rapinatore con spray al peperoncino

Un ottantenne milanese è riuscito a mettere in fuga un ladro utilizzando lo spray antiaggressione al peperoncino.

La precauzione non è mai troppa, soprattutto nelle ore notturne a Milano. Un uomo di 80 anni, in giro in piena notte, è riuscito a difendersi da un mal intenzionato grazie allo spray al peperoncino che portava con sé. Usandola per legittima difesa, è riuscito a mettere in fuga il rapinatore e a salvarsi, per poi dare l’allarme alle forze dell’ordine denunciando il tentativo di rapina. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno ricostruito la vicenda.

Intorno alle 3:30 di notte, l’uomo, classe 1938, si trovava in Piazzale Susa in attesa dell’autobus. Nell’attesa è stato avvicinato da uno sconosciuto, forse proveniente dall’Est Europa, che lo ha minacciato con un coltellino. Gli ha detto di consegnarli tutto il denaro che aveva con sé, ma l’anziano non si è lasciato intimidire. Anziché estrarre il denaro, ha tirato fuori dalla tasca la bomboletta di spray antiaggressione, e mentre il rapinatore gli si avvicinava per aggredirlo, lui gli spruzzava sul volto il liquido urticante. Così, con la prontezza di riflessi e il sangue freddo, è riuscito a evitare il peggio.