Metro B: dal 9 settembre lavori sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina

Dal 9 settembre inizieranno i lavori sulla metro B per costruire l’allaccio con la linea C a Fori Imperiali.

Dopo la linea A chiusa per quasi un mese, adesso è il turno della linea B. È necessario costruire la fermata in cui si incontrano linea B e linea C. La stazione prescelta è Fori Imperiali, in pieno centro.

Per questo motivo, dal 9 settembre, fino al 7 dicembre di quest’anno, la tratta Castro Pretorio- Laurentina chiuderà alle 21. A quell’ora partiranno gli ultimi treni per i capolinea.

Dopo le 21, saranno attive le navette sostitutive, che effetueranno le stesse fermate della metro. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio, invece, rimarrà regolare.

Inoltre, bisogna ricordare che nei fine settimana del 21-22, 22, 28 e 29 settembre e 5-6, 12-13, 26-27 ottobre la circolazione tra Castro Pretorio e Laurentina sarà totalmente interrotta. Anche in questo caso ci saranno i bus sostitutivi.

Nonostante le navette, chiaramente ci saranno dei disagi per i turisti, che non avranno accesso alle principali fermate del centro come quelle di Colosseo, Cavour, Circo Massimo e Termini (che invece sarà perfettamente attiva per la linea A).

Le navette seguono lo stesso orario della metro B: da domenica a giovedì dalle 5.30 alle 23.30 e venerdì e sabato dalle 5.30 all’1.30. La seconda fase scatterà a febbraio del 2020 e la terza a giugno del 2021.