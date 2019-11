Metro A: riapre Barberini, ma solo in uscita

L'annuncio della chiusura della stazione della metropolitana di piazza Barberini, a causa del cedimento del gradino di una scala mobile, Roma, 21 marzo 2019. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

La centralissima stazione della metro A riaprirà a dicembre, ma solo in uscita.

Sembra esserci una luce alla fine del tunnel per l’epopea della fermata della linea A Barberini. La centralissima stazione, chiusa ormai dal 23 maggio scorso, a causa della pericolosità della scale mobili, potrebbe riaprire.

Sì, ma solo in uscita. Tutto ciò durante la prima metà del mese di dicembre.

È quanto emerso dalla commissione Trasparenza di Roma, presieduta da Marco Palumbo (Pd) che oggi ha audito sul tema rappresentanti di Atac. La centralissima stazione è chiusa dalla scorsa primavera per problemi alle scale mobili a causa dei quali la magistratura aveva disposto il sequestro.

Nella riunione della commissione sono emersi i dettagli dell’operazione: a fine ottobre sono stati conclusi i lavori su tre scale mobili. Su una quarta si registra un ritardo di una settimana.

E l’Atac ha già inviato lettere al ministero per chiedere i collaudi necessari alla riapertura. La stazione aprirà solo in uscita con quattro scale mobili. A richiederlo, secondo quanto spiegato, sono le caratteristiche della stazione per garantire la sicurezza in caso di evacuazione. Per quanto riguarda le altre due scale mobili sono in corso le pratiche per l’affidamento dei lavori. Riaprirà mai completamente la stazione? Ai posteri l’ardua sentenza.