Metro A bloccata per lavori e guasti

La metro A ha avuto non pochi problemi a causa dei lavori e di due guasti che hanno causato ritardi di 40 minuti.

Poco prima di Ferragosto, la metro A si è bloccata. Come se non bastassero i lavori che già arrecano diversi disagi ai cittadini. La metro A, chiusa fino al 19 nel tratto Ottaviano-San Giovanni per manutenzione straordinaria, ha avuto ulteriori problemi.

Sin dalla mattina molto presto, alle 6:13 c’è stato un guasto alla stazione San Giovanni, snodo di scambio con la linea C. Per questo motivo, l’Atac ha dovuto chiudere tutte le fermate fino al capolinea ad Anagnina. Il guasto è durato circa 25 minuti.

Per quasi mezz’ora, le uniche fermate della metro A aperte erano cinque, ovvero quelle tra Battistini e Cipro. Più della metà delle fermate di una linea erano state chiuse.

Alle 13 arriva il secondo guasto e vengono chiuse altre fermate. Questa volta la zona interessata è Roma sud: Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani e Arco di Travertino. Altre cinque fermate chiuse.

Dopo 40 minuti, il disservizio è stato sistemato. 15 fermate su 27 sono rimaste chiuse. Le MA5, le navette sostitutive impiegate nella tratta Ottaviano-San Giovanni, quindi, dalle 13 hanno marciato fino ad Arco di Travertino. Inutile parlare del caos e dei ritardi che si sono creati.