Meteo in Liguria, primo weekend d’estate tra pioggia e sole

GENOVA – Sabato con pioggia, domenica col sole. Il primo weekend d’estate in Liguria ha un doppio volto. Ma a farla da padrone in queste quarantotto ore sarà il caldo, quello comunque non mancherà.

A rovinare in parte la giornata di sabato sarà un fronte temporalesco che colpirà soprattutto l’entroterra ma con possibili sconfinamenti anche lungo la costa, specialmente nella prima parte del pomeriggio. Ombrelli aperti e tintarella sì, ma solo a tratti, con l’occhio ben vigile verso l’alto. Le temperature resteranno stazionarie con la colonnina di mercurio ferma tra i 20 della minima e 28-29 della massima, con un lieve calo durante e pioggie. I venti saranno da Nord-Est sottocosta. mare generalmente mosso.

Una situazione che secondo previsioni dovrebbe andare a migliorare con il trascorrere delle ore e l’avanzare della sera. Una buona notizia dunque in vista della domenica, quando il tempo regalerà una vera giornata d’estate con il sole protagonista a tutti gli effetti. E le spiagge delle due riviere che si annunciano già prese d’assalto. Per domenica 23 giugno il bel tempo è infatti previsto su tutta la regione. Giusto qualche la presenza di alcuni nubi di passaggio sull’estremo levante e nelle zone interne, ma questa volta senza portare pioggia. Temperature in aumento nei valori massimi e vento da Sud, con il mare in attenuazione.