Meteo: anticiclone, a metà settimana termometro verso 30

– L’alta pressione afro-mediterranea porterà nei prossimi giorni le temperature vicino a 30 gradi in Piemonte, nelle località di pianura e bassa collina, con lo zero termico in salita fino a quota 3.200 metri. Ma già oggi la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato massime di 22-23 gradi.

A Mergozzo (VCO) la temperatura nel primo pomeriggio è arrivata a 23.5, un decimo in meno a Bra (Cuneo), 23.2 a Nizza Monferrato (Asti), 23.1 nel centro di Torino, alla stazione meteo installata nei Giardini Reali.

L’apice del caldo quasi estivo è previsto tra domani e mercoledì; a fine settimana, invece, il promontorio di alta pressione dovrebbe cedere ed è possibile l’inizio di un periodo con cieli più nuvolosi, qualche pioggia e rovesci, particolarmente attesi dopo un periodo di siccità.