Si parla sempre di Messi che questa volta ha festeggiato i 15 anni dal debutto ufficiale col Barcellona come spesso gli è riuscito sul campo: vincendo. Leo Messi ha conquistato la sesta Scarpa d’Oro, della sua carriera, la terza consecutiva, che si aggiunge a una bacheca composta da 34 trofei vinti col Barcellona, club del quale l’attaccante argentino ha superato tutti i record di gol. “Voglio continuare a vincere con le mie squadre, mi interessa più dei trofei individuali”.

Cristiano e Ibrahimovic non perdono occasione di promuoversi?

Io preferisco che siano gli altri a parlare di me – la risposta di Leo – so ciò che sono, quello che ho fatto e ciò che posso ancora dare, però me lo tengo per me. Vincere The Best, il Pallone d’Oro o il Puskas non fa parte dei miei obiettivi: se succede, meglio, ma se non arrivano non è un problema”.

“Lasciare il Barcellona? Mai sentita questa necessità”

Di una cosa è certo, Messi. Presente e futuro sono a Barcellona: “Ognuno di noi cerca le esperienze che ritiene migliori per se stesso. Io non ho mai avuto la necessità di abbandonare il miglior club del mondo, che è il Barcellona. Qui mi godo ogni allenamento, ogni partita e la città”. La prossima sfida sul campo è già fissata: “Sogno di vincere di nuovo la Champions”.